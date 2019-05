Sabaudia, conclusi i lavori: riapre il ponte che collega il centro al lungomare

È stato riaperto oggi il Ponte Giovanni XXIII a Sabaudia ed è stata ripristinata la normale viabilità. I lavori di installazione dei nuovi giunti sono terminati e l’infrastruttura che collega il centro cittadino al lungomare è tornata fruibile anche agli automobilisti.

Gli interventi sono stati realizzati in appena tre settimane nonostante il contratto d’appalto prevedesse un tempo di 60 giorni. La ditta incaricata ha avviato il cantiere il 6 maggio scorso e comunicato la sua chiusura nel pomeriggio di ieri 24 maggio, con la relativa conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dell’impalcato nelle zone dei giunti, compresa l’installazione di nuovi giunti di dilatazione fra impalcati e fra impalcati e spalle del ponte. Il progetto dell'amministrazione, che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, prevede, tra l’altro, un intervento più ampio di recupero del ponte. Al primo stralcio di opere, infatti, ne seguirà un secondo relativo alla parte sottostante e sovrastante dell’infrastruttura, che prenderà il via nei mesi che seguiranno la chiusura della stagione balneare.

“Questo cantiere è un esempio di come quando la buona politica viene supportata da un’azione amministrativa efficace si raggiungono ottimi risultati in tempi brevi – dichiara il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi – Un grazie sentito a tutti coloro che si sono prodigati affinché la prima parte dell’intervento sul ponte Giovanni XXIII avvenisse in modo corretto e secondo i tempi”.