Sabaudia, ispezioni a tappeto sulle acque di laghi e canali: trovati scarichi anomali

Sono iniziate nelle scorse settimane, nell'ambito di una serie di iniziative avviate dal Comune a tutela dell'ambiente, le verifiche sulle acque dei laghi del territorio di Sabaudia, realizzate con il supporto logistico di Acqualatina. L'obiettivo è individuare eventuali forme o sorgenti di inquinamento di canali, laghi e falde per preservare la qualità delle acque.

Dal mese di luglio sono iniziati i sorvoli attraverso un drone munito di telecamere dotate di particolari sensori per la rilevazione degli inquinanti e della differenza di temperatura che creano le immissioni nel lago di Paola. Questi sorvoli proseguiranno anche per tutto il mese di agosto. A questa attività ispettiva, nei giorni 12, 13 e 14 di questo mese, sono stati affiancati controlli ad hoc sui diversi bracci del lago, alla presenza dei tecnici del Comune, di Acqualatina, dell’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri e del consigliere Luca Danesin, con il supporto del dottor Ennio Zaottini, che aveva iniziato questo percorso di attività e controllo già durante il suo mandato di assessore. Il coordinamento delle attività di controllo è affidato al comandante della polizia locale Alessandro Leone.

Le indagini hanno in effetti evidenziato la presenza di scarichi anomali. I sopralluoghi hanno interessato il braccio della Caprara, in via Principe di Piemonte, dove è presente lo sbocco del collettore delle acque bianche che raccoglie quelle provenienti dalla zona di corso Vittorio Emanuele III, via Caracciolo e via Oddone. Verifiche anche in via Cencelli, dove è stato controllato il collettore che raccoglie le acque piovane di una parte di corso Vittorio Emanuele III. E un altro controllo è stato svolto in via Arciglioni, dove è presente il collettore che raccoglie le acque meteoriche della zona. I test effettuati hanno palesato delle anomalie.

Le indagini sono proseguite anche sui pozzetti, partendo dallo scarico del collettore presente nel braccio della Caprara fino a via Caracciolo e via Oddone, grazie anche all’ausilio degli operai della Fageco i quali, dotati di autospurgo e di un tracciante, hanno permesso di ricostruire una parte del percorso delle acque meteoriche. Anche in via Arciglioni-incrocio via Piccinato sono stati aperti e ispezionati tutti i tombini della fognatura nera e grazie all’apposita strumentazione è stato possibile individuare delle criticità.

Nei prossimi giorni si procederà ad ulteriori controlli anche con video-ispezione, così come concordato con Acqualatina, per individuare eventuali anomalie. Laddove si dovessero riscontrare illeciti, l’amministrazione comunale procederà alla segnalazione presso la Procura della Repubblica e a tutti i provvedimenti amministrativi del caso, fino alla revoca dell’abitabilità.

Le indagini proseguiranno sugli altri bracci della Molella e della Bagnara per verificare la qualità degli apporti, seguendo la stessa metodologia adottata per i controlli degli altri bracci del lago di Paola.