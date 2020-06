Sabaudia, passerella danneggiata sul lungomare. Il sindaco: “Gesto gravissimo”

Vandali in azione sul lungomare di Sabaudia dove, all’altezza del chilometro 23, è stata danneggiata la passerella A7. A segnalare l’atto vandalico attraverso un post sulla sua pagina Facebook lo stesso sindaco Giada Gervasi, che ha duramente condannato l’episodio.

È stato divelto il parapetto laterale e staccati alcuni corrimano; “evidente il dolo: aveva resistito indenne anche al maltempo di questo inverno” scrive il primo cittadino.

“Un gesto gravissimo da condannare in modo forte in quanto colpisce soprattutto le persone più fragili, chi con disabilità e difficoltà motorie dall’anno scorso, da quando era stata rifatta da zero, poteva usufruire di questa discesa per scendere al mare” ha poi concluso Giada Gervasi.