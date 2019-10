Sabaudia, controllato in bici e trovato con 57 dosi di eroina: 33enne arrestato

Fermato e controllato mentre era in bici è stato trovato in possesso di droga e arrestato. A finire in manette a Sabaudia un 33enne di origini indiane. I controlli sono scattati nel corso di un servizio antidroga da parte dei carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre.

Mentre era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la via Litoranea, l’uomo è stato fermato e controllato dai militari, e trovato in possesso di 57 dosi di eroina, per un peso complessivo di 15 grammi.

La droga è stata sequestrata mentre il 33enne arrestato, al termine delle formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Latina.