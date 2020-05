Associazione anziani saccheggiata a Sabaudia, scoperta la refurtiva: una denuncia

Un furto a un'associazione sociale per anziani avvenuto a Sabaudia. I carabinieri della stazione locale, grazie a un'attività investigativa, hanno denunciato per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti un 28enne del luogo.

In seguito a una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, all'interno di due strutture in legno nei pressi dell'abitazione, quattro lampade a neon, materiale elettrico di vario tipo, due fornelli elettrici da campo di grosse dimensioni, uno scalda acqua e altro materiale per attività ludico ricreativa. Tutto era stato sottratto all'interno della sede dell'associazione. Nell'ambito dello stesso accertamento, i carabinieri hanno poi trovato, nascosto in un cassetto della camera da letto dell'uomo, un involucro con 25 grammi di marijuana. Il materiale risultato rubato è stato restituito mentre lo stupefacente sottoposto a sequestro.