Sabaudia, alla guida in stato di ebbrezza e senza patente: denunciato un 18enne

Guai per un giovane di 18 anni di Terracina trovato alla guida senza patente e in stato di ebbrezza. E’ accaduto a Sabaudia.

Nel corso dei controlli, i carabinieri della locale Stazione, intervenuti in seguito alla richiesta della centrale operativa, hanno appurato che il giovane era alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, mentre al termine degli accertamenti eseguiti mediante l’utilizzo dell’apparato etilometrico, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Per lui è scattata la denuncia per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente poiché mai conseguita.