Sabaudia, incendio a Bella Farnia: in fiamme l’auto del presidente del Comitato

Incendio nella notte nella frazione di Bella Farnia a Sabaudia. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dalle informazioni apprese, la vettura andata in fiamme risulta essere del presidente del Comitato Residence Bella Farnia, che spesso si è fatta portavoce di segnalazioni sulle situazioni di degrado e disagi nella zona.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e svolto un primo sopralluogo. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo che hanno distrutto la vettura in sosta.