Sabaudia: incendio distrugge un capannone, le fiamme minacciano l'abitazione

Un incendio è divampato questa mattina, 4 novembre, a Sabaudia, in via Lungo Sisto, all'interno di una proprietà privata. La squadra territoriale di Terracina è intervenuta intorno alle 8 in un capannone che stava andando a fuoco. Il rogo ha coinvolto una cella frigorifera, un furgone e diverse attrezzature agricole, ma le fiamme stavano per attaccare anche l'abitazione adiacente.

La squadra, con l'ausilio di un'autobotte proveniente da Latina, ha iniziato subito le operazioni di spegnimento evitando così che l'incendio si propagasse su tutta la superficie della casa. La sala operativa del comando provinciale ha inviato sul posto personale del Nucleo investigativo antincendio territoriale per gli accertamenti del caso finalizzati a stabilire le cause del rogo, in stretta collaborazione con i carabinieri. Non si registrano persone coinvolte.