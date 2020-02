Incendio a Sabaudia, chiosco sul lungomare distrutto dalle fiamme. Indagini sulle cause

Un vasto incendio sul lungomare di Sabaudia ha completamente distrutto un chiosco balneare. Sono ora in corso le indagini per cercare di risalire alle cause del rogo.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio; sul posto dopo le segnalazioni al 115 per un incendio sulle dune, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Latina. Appena giunti hanno trovato le fiamme che divoravano la struttura in legno. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che comunque non hanno permesso di salvare nulla del chiosco.

Nella mattinata di oggi gli uomini del Niat dei vigili del fuoco - Nuclei Investigativi Antincendi Territoriali - insieme ai carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo per cercare di stabilire le cause dell’incendio che al momento sono ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell’incendio.

