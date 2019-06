Incendio a Sabaudia: fiamme sul lungomare in una dependance della villa dei film

Incendio a Sabaudia: le fiamme hanno interessato una dependance di una villa sul lungomare della città delle Dune, non lontano da Torre Paola. E’ accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 12 giugno.

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per domare il rogo che ha causato anche una densa colonna di fumo nero. Sul posto anche i carabinieri forestali; dai primi rilevi sembra che la causa dell’incendio sia da attribuire ad un cortocircuito.

La villa è nota per essere stata nel corso degli anni il set di molti e famosi film italiani. E’ stata scelta infatti da diversi registi che hanno deciso di girare lì alcune scene delle loro pellicole. E’ accaduto con “Non ti Muovere” di Sergio Castellitto, così come con la commedia di Carlo Verdone, con Silvio Muccino, “Il mio Miglior Nemico”, e per "Immaturi" di Paolo Genovese.