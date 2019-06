Sabaudia: investì un uomo in bici sulla Migliara 53, condannato a un anno

Ha scelto di patteggiare la pena Matteo Ferretti, il giovane che il 31 luglio 2017 aveva investito e ucciso un cittadino indiano sulla Migliara 53, nel Comune di Sabaudia.

Il 28enne è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per rispondere di omicidio colposo. Il gip ha accolto la richiesta di patteggiamento e Ferretti, residente a Roma, è stato condannato a un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena essendo incensurato. Quella mattina il ragazzo era alla guida della sua Smart quando aveva investito Girn Sodhi, 59 anni, di nazionalità indiana che sulla bicicletta si stava recando al lavoro presso una azienda agricola della zona. Purtroppo per lui i soccorsi erano stati inutili.