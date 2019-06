Sabaudia, intimidazioni ai carabinieri forestali del Parco: la solidarietà politica

Arriva la solidarietà da parte politica sulla grave intimidazione scoperta questa mattina, 24 giugno, al Parco del Circeo: taniche di benzina e una busta indirizzata al comandante dei carabinieri della stazione forestale.

"Sono a fianco del comandante dei carabinieri forestali del Parco del Circeo e di tutti gli uomini e le donne della stazione dei carabinieri forestali di Sabaudia che presidiano e difendono quotidianamente la nostra natura, la nostra terra e noi cittadini". E' quanto dichiara il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. "Come italiani non possiamo più tollerare gesti vili e intimidatori, come quello che è accaduto oggi - prosegue Centinaio - oltretutto proprio davanti al Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d'Italia. Sono fiducioso che i colpevoli verranno presto individuati. In Italia non ci deve essere posto per l'illegalità e per chi minaccia la nostra terra e le nostre forze dell'ordine".

Sul caso interviene anche Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa: "Un gesto volto a condizionare chi ogni giorno lavora e lotta per la tutela della legalità e dell'ambiente in una zona sotto attacco del malaffare e degli appetiti criminali - commenta - Nella mia vita ho condotto tante indagini contro i criminali ambientali e so che significa essere minacciati. Per questo io e il ministero siamo al fianco dei carabinieri forestali che continuamente controllano e presidiano il parco". Il ministro Costa precisa poi che nelle prossime ore la busta indirizzata al comandante della stazione forestale sarà esaminata dal Ris.Per il ministro dell'Ambiente si tratta di "un attentato vile. Ecco perché è urgente tutelare i parchi. Ecco perché stiamo lavorando tutti i giorni, con tutte le forze politiche, per portare a casa nel minor tempo possibile le nomine, proprio a partire da quella del Circeo. È una nuova visione quella che stiamo portando avanti: competenza, lotta contro l'illegalità e trasparenza devono viaggiare insieme. E così stiamo facendo". "A giorni la nomina per il Circeo sarà effettiva - sottolinea il ministro - così come quelle di altri Parchi italiani con professionalità di alto spessore e che sapranno lavorare al servizio del bene comune e della tutela del territorio e della biodiversità. Adesso tutti gli attori concorrano ad accelerare il processo lavorando tutti insieme per il bene della collettività e dell'ambiente. Non tolleriamo attacchi criminali ai parchi".

"Qualcuno non ha capito che lo Stato vince sempre e che ogni signolo carabiniere o appartenente alle forze armate o di polizia rappresenta lo Stato sul territorio. Al coandante dei carabinieri forestali del Parco del Circeo hanno fatto recapitare taniche di benzina e una busta con il chiaro intento di intimidirlo". Sono le parole, affidate a un post su Facebook, del ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Bene, quella busta ha innescato una macchina investigativa del comando provinciale, la nostra attenzione e la forte determinazione a intercettare e bloccare la minaccia sul nascere. Tutta la mia solidarietà a lui e ai suoi uomini, al suo lavoro. L'ambiente alimenta il malaffare e noi lo sappiamo bene, per questo la nostra risposta sarà pugnace ora e sempre. Lo Stato c'è, è accanto al maresciallo e alle persone oneste che non si piegano, sia chiaro a tutti".