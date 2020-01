Sabaudia, dopo il maltempo conclusi i primi lavori sulle strade di Molella

Si è conclusa la prima tranche degli interventi di manutenzione stradale programmati dall’amministrazione comunale di Sabaudia nella frazione di Molella, in seguito alle ultime ondate di maltempo. I lavori sono stati avviati dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali che hanno individuato le zone con maggiori criticità. Le verifiche hanno impegnato anche il sindaco Giada Gervasi e il consigliere delegato Enrico Veglianti.

Sui 12 punti segnalati, su cui non si interveniva da diversi anni, sono stati 6 i tratti interessati e ultimati: nello specifico, via Nostra Signora di Fatima (seconda traversa), via Santa Maria Goretti e via Litoranea (seconda traversa), dove si è proceduto a ripulire i cigli e a ripristinare completamente le strade sterrate. Tra le attività portate a termine anche lo svuotamento e la pulizia dei tombini, completamente ostruiti dal terreno, tanto da non permettere il defluire delle acque piovane.

“I lavori effettuati sulle strade della frazione di Molella - spiega il consigliere delegato Veglianti - hanno permesso a quelle zone di tornare alla normale fruibilità e rappresentano un primo filone di interventi nell’ambito di una programmazione mirata da parte dell’amministrazione comunale. Nelle prossime settimane, infatti, inizieranno le opere di manutenzione stradale di parte di via Flavio Tito Domiziano e la traversa che la collega con via Palazzo, completando un intervento generalizzato che da anni non veniva svolto in quel di Molella”.