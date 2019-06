Sabaudia, passeggiata ciclopedale sul Lungomare: partiti i lavori al lido

Sono partiti a Sabaudia i lavori straordinari per realizzare la passeggiata ciclopedonale sul Lungomare, nel tratto tra ponte Giovanni XXIII e il bivio per Caterattino. Dopo l'apertura ufficiale dei cantieri la scorsa settimana, ieri, 10 giugno, è iniziato l'intervento finalizzato ad eliminare l'attuale passerella di legno non più fruibile per i pedoni. Poi, si proseguità con il ripristino del percorso con l'impiego di materiali eco compatibili. Per trovare una soluzione definivitiva che potesse sostituire l'attuale struttura in legno soggetta a deterioramento e usura, la scelta è stata quella di ricostituire il sottopiano stradale e di procedere con la formazione di una massicciata stradale delimitata da un cordolo e da un tavolato in legno sul lato lago, con una nuova pavimentazione sostenibile in "terra solida".

Nell'ambito di un progetto che prevede anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, la ditta incaricata sta intervenendo suddividendo il percorso di circa 1.500 metri in due tratti, fino al completamento della passeggiata. In base al cronoprogramma stabilito in fase progettuale, la durata dei lavori è stimata in 60 giorni durante i quali la percorrenza a doppia corsia subisce limitazioni nel tratto interessato dai lavori. La sosta è invece, in quel tratto, è interdetta. Per procedere ai lavori straordinari sono state necessarie le autorizzazioni del Demanio, dell'ente Parco, della Provincia di Latina e del Consorzio di Bonifica.

“La realizzazione della camminata è un ulteriore passo sulla strada della riqualificazione del nostro litorale - commenta il sindaco Giada Gervasi - Un altro risultato che sta riconsegnando ai cittadini la Sabaudia che meritano. Il ripristino della strada ciclopedanale si inserisce in un progetto più ampio, di cui è stato già presentato il piano di fattibilità, per la creazione di una ciclopedonale che si inserisca nella tratta EuroVelo7 e Tirrenica che attraversa gran parte del territorio comunale congiungendosi alle piste ciclabili già esistenti e collegando di fatto lungomare, centro cittadino e Parco nazionale”.