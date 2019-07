Sabaudia, incendio sulla Migliara 49: furgone distrutto dalle fiamme

Paura sulla Migliara 49 a Sabaudia per un incendio che ha completamente distrutto un furgone. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, sabato 20 luglio. Sono state numerose le telefonate giunte al 115 che segnalavano il mezzo a fuoco.

Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato il furgone per il trasporto di prodotti alimentari completamente avvolto dalle fiamme. Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento dell’incendio per evitare che si propagasse anche alle sterpaglie adiacenti la strada.

Il mezzo è andato invece distrutto, ridotto ad uno scheletro. In base ai primi accertamenti le cause si presume siano accidentali. Fortunatamente non si registrano feriti.

