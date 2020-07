Sabaudia, in casa i carabinieri trovano 5 piante di marijuana: 36enne nei guai

Trovato in possesso, tra le altre cose, di piante di marijuana in casa, un uomo di 36 anni è stato denunciato a Sabaudia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio nella frazione di Borgo Vodice è scattata nella giornata di ieri, sabato 11 luglio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in casa del 36enne, i militari della locale Stazione hanno rinvenuto, nascosti all’interno della camera da letto, 70 grammi di cime di marijuana già essicata. Nel giardino attiguo all’abitazione sono state invece scoperte 5 piantine sempre di marijuana alte circa 80 centimetri ognuna.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro insieme anche al materiale vario per il confezionamento trovato durante la perquisizione.