Sabaudia, trovato con quattro piante di marijuana in casa: denunciato

Fine settimana di controlli serrati, da parte dei carabinieri, nelle zone di Latina e Sabaudia. Il servizio di prevenzione dei militari si è concentrato soprattutto sul lungomare, per l'alta concetrazione di turisti.

Nel corso dell'operazione, i carabinieri della stazione di Sabaudia hanno denunciato un 31enne del luogo, L.M., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l'uomo è scattata una perquisizione in casa, che ha permesso di scoprire e sequestrare quattro piante interrate di marijuana, alte dai 50 centimetri e ai 190. Insieme alle piante è stato sequestrato dai militari anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.