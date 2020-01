Controlli dei carabinieri nella notte, fioccano le denunce. In 4 trovati alla guida ubriachi

Alta l’attenzione per la sicurezza nelle città della provincia pontina. Controlli a tappeto sono stati effettuati nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio dai carabinieri delle Stazioni di Sabaudia e Pontinia. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

In totale sono state state denunciate 8 persone, mentre un'altra è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Quattro persone sono state deferite per guida in stato di ebrezza alcolica e una per guida senza patente, poiché revocata; un’altra è stata denunciata per furto e altre due per detenzione di sostanza stupefacenti. In totale sono stati sequestrati 16 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish.

Sono poi stati effettuati anche posti di blocco in strada; sono state fermate ed identificate 80 persone, controllati 59 veicoli; sono poi state elevate 35 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ritirate 3 patenti, sequestrati 25 punti e sequestrati due mezzi. Sequestrate, infine, anche 5 carte di circolazione.