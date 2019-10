Sabaudia, raddoppia la videosorveglianza: da 28 a 47 telecamere nel centro urbano

Raddoppia in tutta la città di Sabaudia la videosorveglianza. Nuove telecamere sono state installate in alcune zone strategiche del territorio, passando da 28 a 47 dispositivi standard e da 8 a 14 rileva targa. Nella giornata di oggi, 23 ottobre, sono previsti i collaudi con riserva e a partire dalla prossima settimana gli ultimi test.

Si tratta, come precisa il sindaco Giada Gervasi, della realizzazione, con un contributo regionale, del primo progetto di videosorveglianza che coinvolte il centro urbano e, in modo parziale, anche i borghi di Sabaudia. E' invece in fase di gara un secondo progetto, con un contributo del Ministero, che coinvolgerà nello specifico i borghi e la frazioni della cittadina.