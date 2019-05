Un progetto per il "Dopo di noi": la presentazione alla Casa Domotica di Sabaudia

Un progetto per il "Dopo di noi". Lo presentano lunedì 27 maggio, alle 10, i sindaci dei Comuni del Distretto socio sanitario Latina 2 (di cui il Comune di Latina è ente capofila), insieme al direttore generale della Asl Giorgio Casati e al presidente della cooperativa Centro per l'autonomia. L'appuntamento è alla Casa Domotica in via Cesare del Piano a Sabaudia, all'interno della quale sarà realizzato il progetto.

Dalle 11 alle 13 l'assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare Alessandra Troncarelli, insieme al comitato di sindaci e all'ufficio di Piano del Distretto, incontrerà il mondo del lavoro e del terzo settore sul tema "Piano Sociale Regionale e nuovo welfare territoriale. Funzioni associate e integrazione socio-sanitaria: stato dell’arte”. Sarà un’occasione di approfondimento dei contenuti del piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune” - recentemente approvato in Consiglio Regionale - e di aggiornamento sul percorso avviato a livello distrettuale e finalizzato alla realizzazione di un nuovo welfare territoriale.