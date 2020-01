Sabaudia, pulizia della spiaggia: raccolte le plastiche portate dalle mareggiata

Interventi di pulizia dell’arenile a Sabaudia. Si sono svolte in questi giorni le attività sul lungomare della città delle Dune necessarie in seguito alle recenti mareggiate che hanno interessato anche il lungomare pontino.

La forza delle onde ha portato sulle spiagge rifiuti di ogni genere che si sono andati via via accumulando.

"Iniziata il 30 dicembre, prosegue la pulizia manuale del lungomare, per eliminare plastiche e microplastiche, residue delle recenti mareggiate” ha scritto questa mattina il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, postando due foto che ritraggono un momento degli di pulizia (foto in alto) e come si presentava un tratto di lungomare ieri 1 gennaio (foto in basso).