Sabaudia, rapina in banca a San Donato: malviventi in fuga con 50mila euro

Rapina questa mattina nel territorio di Sabaudia, a Borgo San Donato. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale della Cassa rurale e artigiana dell'Agro Pontino sulla Migliara 47. Ad agire due uomini che hanno fatto irruzione nella sede dell'istituto di credito con il volto coperto e armati di un taglierino.

Una volta all'interno i due si sono diretti verso le casse e, con il taglierino in mano, hanno minacciato i dipendenti intimandogli di consegnare il denaro contante. Entrambi sono stati poi visti fuggire rapidamente a bordo di un motorino, che più tardi è stato rinvenuto a Sabaudia. Il bottino del colpo ammonta a circa 50mila euro. Ricerche in corso in tutta la zona da parte dei carabinieri.