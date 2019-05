Sabaudia, il Comune ricorre al Tar contro l'impianto rifiuti speciali a Colle d’Alba

No all'impianto di rifiuti speciali in via Colle d'Alba di Levante, nella zona industriale di Borgo San Donato. Il Comune di Sabaudia sta mettendo in campo ogni azione di contrasto alla realizzazione dell'impianto e prepara un'azione al Tar.

La Giunta comunale ha autorizzato il sindaco ad impugnare la determinazione adottata dalla Provincia di Latina relativa alla “conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi sull’autorizzazione unica per impianti di trattamento e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi della società Ferpec Srls" .Dopo l’opposizione al Consiglio dei Ministri e alla Provincia per vizi di forma e istruttoria, il Comune, rappresentato dall’avvocato Bruno De Maria, ha avanzato ricorso al Tribunale amministrativo regionale – sezione di Latina, impugnando il via libera dell’ente di via Costa alla realizzazione della struttura.

"Alla base della scelta di procedere davanti ai giudici amministrativi - spiega il Comune - la mancata valutazione del grave impatto che l’impianto potrà avere sul territorio con importanti ripercussioni ed effetti irreversibili sull’ambiente circostante".