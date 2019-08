Sabaudia, successo per il ThyroiDay: 110 persone allo screening gratuito alla tiroide

Grande partecipazione a Sabaudia all’edizione 2019 del “ThyroiDay”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla diagnosi e la cura delle malattie tiroidee più frequenti, promossa da Daniela Pace e dall’artista di Latina Claudia Artuso, con la collaborazione dell’Hotel Le Dune e del giornalista pontino Fabrizio Giona.

Nella giornata di sabato, la dottoressa Pace ha sottoposto ad opportuno screening ecografico gratuito 110 persone, di cui 68 donne e 41 uomini, con un’età media riscontrata di 43 anni: il più “anziano” dei partecipanti ha 76 anni, il più giovane 12 anni. Tutte le persone sottoposte a screening ecografico non avevano mai prima d’ora eseguito controlli. Tra le patologie più frequenti riscontrate nella giornata di ieri, tiroidite di Hashimoto e noduli tiroidei.

“Dati importanti, non solo per l’affluenza sempre grande che la nostra iniziativa riscontra – ha commentato Daniela Pace, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso la struttura ospedaliera Valmontone Hospital – ma anche perché si va sempre più radicando la cultura della prevenzione con particolare riferimento alle patologie e disfunzioni tiroidee. La tiroide è una ghiandola molto particolare e l’insorgere di malattie dovute a suoi malfunzionamenti sono sempre più frequenti nella popolazione. Serve prevenire e prima ancora sensibilizzare alla prevenzione così da monitorare e, laddove necessario, intervenire con una diagnosi precoce”.

Da evidenziare come nel tempo l’età media dei partecipanti si abbassi, coinvolgendo sempre più le giovani generazione, spesso meno inclini ad attività di screening: “Anche tra i più giovani arriva il concetto di prevenzione – continua Pace – Infatti 13 partecipanti di questa edizione hanno un’età compresa tra i 12 e i 20 anni”. La giornata di sabato ha visto accanto alla prevenzione l'esposizione dell’artista Claudia Artuso, protagonista tra le altre esposizioni della Giornata della cultura italiana 2017 presso il Consolato Generale d’Italia a Miami. La Artuso si è dedicata ad una estemporanea di pittura in compagnia dei bambini ospiti dell’Hotel Le Dune e dello screening tiroideo. Le tele verranno vendute durante la serata del Gala di Beneficenza del 24 agosto, sempre presso la struttura alberghiera del lungomare di Sabaudia, e contribuiranno alla raccolta fondi da destinare all’associazione Onlus per la lotta contro i tumori infantili “Io Domani”, per le attività di cura e ricerca del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Umberto I di Roma.

Presenti nella giornata anche i rappresentanti dell’associazione “Tiroidee”, la cui attività e dedicata e rivolta agli aspetti emozionali del malato tireopatico, affinché questi vengano esternati, approfonditi e trovino una soluzione.