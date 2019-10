Scuole chiuse a Sabaudia: necessari 366mila euro per gli interventi nei plessi

C’è stata ieri mattina l’assemblea pubblica voluta dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi per fare il punto della situazione in merito alle scuole rimaste chiuse a causa dei problemi legati agli interventi di disinfezione e nelle quali, in seguito a tutti gli accertamenti e alle verifiche svolte, sono state trovate tracce di un pesticida, il Clorpirifos – metile.

Il primo cittadino, dopo aver ripercorso le vicende di questo ultimo mese, ha esposto chiaramente tutte le attività predisposte dal Comune per il ripristino del regolare svolgimento delle attività didattiche plessi scolastici dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” e dell’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli” interessati. Ha poi risposto a tutte le domande di insegnanti e genitori, mettendoli a conoscenza in maniera dettagliata di quelle che sono state le attività messe in campo per assicurare gli spazi ai due istituti, grazie alla collaborazione di Forze Militari e di Polizia, Parrocchia SS Annunziata, associazioni e altre organizzazioni del territorio, nonché dei Comuni di Latina, Pontinia, San Felice e Sonnino, che si ringraziano.

“Attualmente, nelle diverse strutture individuate - spiega l’Amministrazione -, a disposizione dei due istituti ci sono ben 77 aule da utilizzare per la didattica, tutte approvate con idonei sopralluoghi dai funzionari e addetti del Comune e dal Responsabile per la Sicurezza delle scuole.

“Vista l’importanza del tema riteniamo che i cittadini debbano essere coinvolti e correttamente informati riguardo lo stato della situazione dei plessi scolastici e dello svolgimento dell’attività didattica. In questa situazione emergenziale, strumentalizzazione politica e disinformazione contribuiscono unicamente a creare il caos – commenta il consigliere con delega all’Istruzione Francesca Marino – L’Amministrazione comunale con gli Uffici preposti si sono subito attivati per predisporre tutte le azioni e procedure necessarie, anche a seguito delle prescrizioni fornite dal Consulente Tecnico D’Ufficio della Procura”.

Sono dei giorni scorsi le due deliberazioni di Giunta con le quali si autorizzano gli interventi di lavaggio, carteggio di alcune aree e tinteggiatura delle pareti interne degli edifici scolastici interessati dall’ordinanza di chiusura: esattamente 366.505,04 euro, mentre sono dell’11 ottobre le determinazioni a contrarre per l’indizione delle procedure di affidamento degli interventi, che porteranno all’individuazione delle ditte che realizzeranno i lavori nei diversi plessi. Da lunedì 14 ottobre partiranno tutte le gare mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del Comune.

La necessità degli interventi, è stato ricordato, scaturisce dal sopralluogo effettuato il 1 ottobre dal Consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Procur il quale, sentito il dirigente Asl competente, per la completa eliminazione della presenza del Clorpirifos-metile ha suggerito di trattare pareti e pavimenti con una apposita soluzione e successiva tinteggiatura, anche dei soffitti. Per banchi e suppellettili, sempre su indicazioni del Ctu sono già state avviate le procedure di lavaggio con soluzione di bicarbonato di sodio, asciugatura e ulteriore lavaggio per strofinio con alcool denaturato, ad opera delle ditte di pulizia dei due Istituti scolastici.

“È un impegno economico importante per l’Ente ma parimenti fondamentale per poter riaprire i plessi e far ripartire le attività didattiche nelle sedi opportune – commenta Sandro Dapit, consigliere delegato ai Lavori Pubblici – È bene ribadire che in tutta questa vicenda anche il Comune, insieme agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, è parte lesa e che ha fatto tutto quanto di sua competenza per garantire prima possibile l’inizio delle lezioni per tutti i bambini e ragazzi”. “Vorrei ringraziare quanti hanno offerto e stanno offrendo la loro piena collaborazione per far fronte alle diverse situazioni - ha poi concluso il sindaco -. In particolare gli Uffici comunali, i dirigenti scolastici e i loro collaboratori, gli insegnanti, i genitori e tutti i Comuni che si sono messi a disposizione, oltre a Forze Militari e di Polizia, associazioni e organizzazioni del territorio e la Parrocchia SS Annunziata”.