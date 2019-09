Sabaudia, forti odori nelle scuole dopo la disinfestazione: ordinanza di chiusura

Disagi al rientro a scuola per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Borgo Vodice e della primaria di Borgo San Donato a Sabaudia per la presenza di forti odori all’interno dei plessi.

Dopo le segnalazioni sul caso è intervenuto il Comune che ha parlato con la responsabile dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” ed ha emesso un’ordinanza di chiusura precauzionale dei plessi interessati per le giornate del 12 e 13 settembre 2019 e avviato immediatamente le opportune verifiche.

Contemporaneamente, fanno sapere dall’Amministrazione, il comandante della Polizia Locale Alessandro Leone, supportato dagli agenti, e in collaborazione con gli specialisti del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Latina hanno effettuato sopralluoghi e accertamenti nelle aule delle strutture in cui si è evidenziato il fenomeno. Anche l’Arpa Lazio è stata attivata per quanto di competenza.

Intanto il responsabile del settore III – servizi ai cittadini - Fabio Minotti, ha chiesto “delucidazioni alla ditta che ha eseguito la disinfestazione nei giorni precedenti la riapertura dell’anno scolastico per comprendere la natura del problema e accertare eventuali responsabilità”.

“La stessa ditta - spiegano infine dal Comune - ha effettuato la disinfestazione anche presso la scuola media di Borgo Vodice, adiacente all’istituto Cencelli in cui si è verificato l’episodio, e nei plessi della scuola materna e dell’infanzia dello stesso Istituto omnicomprensivo di via Emanuele Filiberto a Sabaudia e i responsabili di plesso non hanno segnalato alcun tipo di fastidio né odore nauseabondo”.