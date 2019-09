Sabaudia, scuole chiuse per un'altra settimana: in arrivo lezioni pomeridiane

Ancora problemi per gli istituti scolastici di Sabaudia che rimarranno chiusi anche per tutta la prossima settimana. Lo ha deciso il sindaco Giada Gervasi che con una ordinanza ha predisposto la prosecuzione della chiusura ‘al fine di garantire la perfetta salubrità degli ambienti’ sollecitando i dirigenti scolastici ad attivare tutte le procedure idonee per quanto di competenza, al fine di una corretta pianificazione e programmazione dell’attività didattica.

Il provvedimento riguarda i plessi scolastici degli istituti “Giulio Cesare” e “Cencelli” dove erano stati riscontrati cattivi odori dopo gli interventi di disinfestazione, un fenomeno sul quale sta indagando la Procura della Repubblica. L’ordinanza del primo cittadino si è resa necessaria dopo i nuovi campionamenti effettuati il 25 settembre dal personale dell’Arpa Lazio su tutti i plessi interessati dalla chiusura dei quali ancora non si conoscono i risultati.

Così, in attesa degli esiti, le scuole rimarranno chiuse. Al fine di dare avvio all’attività didattica, garantendo il diritto allo studio, l’amministrazione ha messo comunque a disposizione dei due istituti comprensivi strutture alternative idonee per lo svolgimento delle lezioni in orario antimeridiano o pomeridiano. In aggiunta agli edifici comunali, ha ricevuto la disponibilità di locali idonei dai Comandi delle diverse Forze Armate e dagli istituti comprensivi dei Comuni limitrofi.

I dirigenti scolastici dovranno comunicare al Comune entro la giornata di domani il piano organizzativo, affinché si giunga ad un regolare inizio della totale attività entro e non oltre il 2 ottobre.