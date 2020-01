Sabaudia, tracce di pesticida nelle scuole: altra riapertura parziale dei plessi

Altro passo in avanti verso la normalizzazione per le scuole di Sabaudia. E' arrivata, infatti, una nuova revoca parziale di chiusura per gli Istituti "O.V. Cencelli" e "Giulio Cesare”, interessati dall'inizio dell'anno scolastico dall’ordinanza di chiusura a seguito del rinvenimento di tracce nei plessi del clorpirifos metile.

La comunicazione, attraverso una nota, da parte dell’amministrazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 gennaio. Con una nuova ordinanza emessa proprio ieri, il sindaco Giada Gervasi ha “disposto la revoca parziale del provvedimento di chiusura dei padiglioni n. 1,2 e 3 della scuola primaria I.C 'Cencelli' di Sabaudia Centro e della scuola primaria e media I.O 'Giulio Cesare' di Borgo Vodice a partire da giovedì 30 gennaio”.

Come nel caso della precedente ordinanza del 16 gennaio, l’atto è stato emesso dal primo cittadino, fanno sapere dall’ente, “in seguito alle comunicazioni inviate dal dottor Ruta del Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina che confermano il rispetto dei parametri fissati dall’Istituto Superiore di Sanità. Dello stesso avviso anche l’Ingegner Natale che in una nota specifica che ‘i valori misurati soddisfano il requisito fissato dall’Istituto’”.

Intanto i tecnici di Arpa Lazio, nei giorni scorsi, hanno effettuato i prelievi anche nelle aule dell’Infanzia del “Cencelli” Sabaudia Centro, della frazione di Mezzomonte e dell’Infanzia I.C. "Giulio Cesare” a Borgo Vodice. Questi ultimi accertamenti sono finalizzati al collaudo generale volto al ripristino della fruibilità delle strutture.

L’Amministrazione ha fatto sapere di aver “inoltrato comunicazione del provvedimento ai dirigenti scolastici a cui spetta la scelta sulle classi che rientreranno negli edifici. In attesa degli ulteriori risultati, resta efficace l’ordinanza di chiusura per i rimanenti padiglioni delle strutture scolastiche”.