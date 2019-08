Sabaudia: controllato appena sceso dal taxi: trasportava 50 buste con bulbi di papavero

Un giovane di 24 anni di origini indiane, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato a Sabaudia la vigilia di Ferragosto dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, controllato dai carabinieri è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

L'operazione a seguito di una specifica attività info-investigativa volta proprio a contrastare i reati in materia di stupefacenti. Dopo essere sceso da un taxi con un borsone, il 24enne alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi in maniera frettolosa. Un particolare che non è sfuggito agli uomini della locale Stazione che lo hanno fermato per un controllo.

Nel corso della perquisizione personale, all’interno del borsone che aveva con sé sono state trovate 50 buste di di cellophane termosaldate contenenti ognuna 250 grammi di bulbi di papavero, risultati stupefacenti all’esame narcotest, per un peso circa 12,5 chili. Rinvenuti anche due blister con 12 capsule di colore blu denominate “spas primevon” contenenti sostanza risultata positiva agli oppiacei.

Il 24enne attestato, dopo el formalità di rito, è stato postato in carcere a Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Due giovani denunciati a Terracina

Sempre lo scorso mercoledì 14 agosto a Terracina i carabinieri hanno denunciato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani di 32 e 28 anni, rispettivamente della provincia di Napoli e di quella di Caserta. I due in seguito a perquisizioni personali, domiciliare e veicolare sono stati trovati in possesso di 26 grammi di marijuana.