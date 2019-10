Sabaudia: fermato e trovato con dosi di cocaina negli slip, altre erano nascoste in casa

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sabaudia dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e denaro contante.

L’arresto nella tarda serata di ieri, venerdì 11 ottobre, dopo che il 37enne è stato fermato per un controllo in via Carlo Alberto dai militari della locale Stazione impegnati in un servizio volto proprio a contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Fermato mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e trovato in possesso di 5 dosi di cocaina nascoste negli slip e della somma contante di 1385 euro, ritenuta probabile provetto dell’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo dove nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenute anche altre 12 dosi di cocaina nascoste in una scarpa. Al termine dei controlli i carabinieri hanno sequestrato la droga, per un peso complessivo di 17 grammi, e il denaro. Per il 37enne arrestato sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.