Bus inaccessibili per i disabili, condannati Comune di Sabaudia e società di trasporto

Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso dell'Associazioni Luca Coscioni e di Fabrizio Ghiro condannando il Comune di Sabaudia e la società Bianchi che effettua il servizio di trasporto locale, per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata accessibilità degli autobus.

I Comuni in quanto titolari del trasporto pubblico, anche se affidato a terzi, sono responsabili della verifica del puntuale rispetto da parte dell’affidatario del contratto di servizio a che non si ripetano più situazioni di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il Tribunale ha condannato la società di trasporto ad adottare, entro sei mesi, un Piano per la rimozione delle barriere architettoniche. Il Piano dovrà essere adottato sentiti i rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni e dovrà prevedere tutta una serie di provvedimenti specifici come l'installazione di pedane e sistemi di bloccaggio delle carrozzine su tutti gli autobus di linea o, in alternativa, l'installazione di congegni stabili ancorati al suolo delle singole piazzole ove viene operata la fermata degli stessi veicoli per l'aggancio, il sollevamento e l'introduzione delle carrozzine a bordo del mezzo.

In attesa della completa realizzazione di queste misure di adeguamento, il Tribunale di Latina ha assegnato al Comune di Sabaudia termine perentorio di un mese per l’individuazione e l’adozione – sentita l’Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica - delle misure compensative più opportune alla migliore razionalizzazione del sistema di prenotazione degli autobus in termini di frequenza e continuità.

“Da qui in avanti l'Associazione Luca Coscioni - dichiarano Filomena Gallo e Alessandro Gerardi, rispettivamente Segretario e Consigliere Generale dell’Associazione - si impegna a verificare scrupolosamente se la società Bianchi e il Comune di Sabaudia avranno posto termine alle condotte discriminatorie così come stabilito dal Tribunale di Latina, dando così modo anche alle persone con disabilità di avvalersi finalmente in modo incondizionato del servizio di trasporto locale”.