Sabaudia tutela le sue acque: firmato un protocollo d'intesa

E' stato siglato dal Comune di Sabaudia , Egato4, Acqualatina e Parco nazionale del Circeo un Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione ambientale del terriorio e per la promozione del corretto uso delle acque. Si tratta di un accordo che ha durata di tre anni e prevede quattro principali aree di intervento: tutela delle acque, lotta alla dispersione amministrativa, ricognizione delle opere idriche e cultura dell’acqua.

Per quanto riguarda il primo punto, gli enti hanno convenuto di predisporre programmi volti all’uso e al riuso delle acque per consentire la migliore ossigenazione di quelle lacustri e attività volte alla prevenzione degli scarichi abusivi istituendo una task force con competenze specifiche in materia ambientale. Rientra inoltre tra le attività di interesse previste dall'intesa, la tutela e valorizzazione del lago di Paola, tramite attività di controllo da parte dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e di indagini e verifiche condotte tramite il supporto tecnico di Acqualatina.

In merito alla lotta alla dispersione amministrativa, la convenzione prevede lo scambio dei dati fornendo in tal modo al Gestore Acqualatina il sostegno necessario nella ricerca e nel recupero delle utenze abusive. La ricognizione delle opere idriche attiene, invece, sia alla presa in gestione degli impianti funzionali alla gestione del servizio di distribuzione idrica, che alla programmazione delle opere necessarie da inserire nel programma degli interventi. Per far fronte a questo aspetto, il Comune individuerà gli ambiti del territorio nei quali sono presenti reti e infrastrutture esistenti e quelle di cui si rende necessario il potenziamento attraverso anche la realizzazione di nuove reti ed infrastrutture. Gli Enti firmatari infine metteranno in campo iniziative volte alla promozione della “cultura dell’acqua” favorendo l’adesione a progetti anche in ambito scolastico.

“Da sempre l’acqua è un elemento che contraddistingue il territorio di Sabaudia oltre ad essere un bene di primaria necessità per la comunità - commenta il sindaco Giada Gervasi - Proprio per la sua importanza abbiamo stipulato un protocollo che mira a efficientare il sistema idrico attraverso azioni di controllo del territorio che porteranno alla eliminazione delle dispersioni e degli scarichi abusivi. Inoltre saranno altrettanto primarie le attività di valorizzazione del Lago di Paola e la diffusione della cultura dell’acqua in ambito scolastico. Voglio ringraziare Egato4, Acqualatina spa e il Parco Nazionale del Circeo che con questa firma si impegnano con noi in un percorso che porterà beneficio al nostro territorio”.

“Acqualatina entra a pieno titolo nella squadra che ci vede tutti impegnati per la valorizzazione del territorio attraverso una tutela dell'ambiente a tutto campo -spiega il presidente dell'Ente Parco Antonio Riccardi - Le infrastrutture sono indispensabili per avviare quel percorso di legalità e di consapevolezza che deve vedere ciascun cittadino utente e protagonista per la difesa e la valorizzazione della propria preziosissima risorsa idrica, intesa come acqua potabile ma anche come ricchezza paesaggistica e culturale dell'agro pontino. Con questo protocollo quindi, insieme al Comune di Sabaudia e ad Acqualatina, diamo l'avvio allo sviluppo di uno dei punti più qualificanti del Piano del Parco, ormai prossimo alla formale approvazione e già pronto a produrre i suoi benefici per la collettività”.

