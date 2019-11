Sabaudia, il ministero mette in vendita l'ex albergo al Lago di piazza del Popolo

C'è anche Sabaudia tra le città coinvolte nella vendita di immobili di Invimit Sgr, la società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce patrioni pubblici in tutta Italia. Sono 94 le unità immobiliari, oltre a 3 asset da cielo a terra, messe in vendita solo a Roma, per un valore di partenza di 38 milioni e 200mila euro.

"Un processo pensato non solo per vendere - spiega in una nota la società - ma anche per far conoscere le potenzialità del patrimonio immobiliare pubblico, per razionalizzare, ma anche migliorare i rendimenti degli immobili in gestione, per essere sul mercato e pronti a dialogare con il mercato". Il nuovo elenco di immobili pubblici è accessibile sulla sezione Vetrina immobili del sito www.invimit.it, selezionando il territorio di interesse. Le altre città coinvolte nella vendita, oltre a Sabaudia, sono Milano, Firenze, Pisa, Bologna, Trieste, Tarvisio, Perugia, Como, Padova, Terni, Vercelli, Lecce, Livorno.

A Sabaudia in particolare, sono in vendita due negozi, un appartamento e l’ex albergo al Lago, situato nella centralissima Piazza del Popolo, di fronte al palazzo del Comune. Una struttura pubblica per la quale la città aspettava da anni una prospettiva di valorizzazione. L’Albergo rappresenta infatti una parte significativa del patrimonio pubblico della città ed è stato oggetto, negli anni scorsi, di una ristrutturazione finalizzata all’insediamento di una struttura ricettiva che però non è stata mai avviata.

L’immobile viene immesso sul mercato privato per consentirne la valorizzazione e un utilizzo più appropriato, anche in considerazione dell’attrattività turistica della città.

Il prezzo minimo dell'offerta è di 3.441.900 euro, per una superficie lorda di 2.850 metri quadrati interni e 485 metri quadrati di aree esterne. La costruzione risale al 1933 e ad oggi è appunto quasi completamente ristrutturata ad eccezione delle cucine e delle aree adibite ad aule.

Per prenotare una visita dell’immobile di interesse sia contattando il numero verde 800 190 569, sia compilando il form, accessibile dal sito cliccando sul box “informazioni”, mentre per avere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo vendite@invimit.it .