Sabaudia, una giornata di screening della tiroide: visite gratuite sabato 10 agosto

Giornata dedicata alla prevenzione e all'informazione sulle malattie della tiroide quella di sabato 10 agosto a Sabaudia. L’appuntamento, dalle 10 alle 17 presso l'Hotel Le Dune, è con il Tiroiday - I Colori della Salute, giunto ormai alla V edizione.

E’ prevista la partecipazione della dottoressa Daniela Pace, docente e specialista in endocrinologia e malattie del ricambio presso il "Valmontone Hospital”, che durante la giornata effettuerà gratuitamente uno screening ecografico, rivolto a chi presenta fattori di rischio e familiarità per malattie della tiroide. Nelle passate edizioni oltre cento persone hanno potuto beneficiare di questa iniziativa.

Durante la giornata la dottoressa Pace verrà affiancata dalla pittrice Claudia Artuso che in occasione del Tiroiday allestirà una piccola mostra di quadri realizzati dai bambini ricoverati presso l'oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Inoltre organizzerà anche un corso di pittura per i bambini durante lo screening e in spiaggia. Per sensibilizzare i presenti riguardo alle tematiche riguardo l'oncologia pediatrica sarà presente l'Associazione "Io, domani".

Durante la giornata ci sarà anche l'Associazione Tiroidee per informare e sensibilizzare i presenti sui risvolti psicologici legati alle problematiche tiroidee.

I colori della Salute gode del patrocinio del Comune di Sabaudia e dell’associazione Pro Loco di Sabaudia ed è stato ideato per sensibilizzare i cittadini sulla diagnosi e la cura della tiroide. Si può accedere gratuitamente presentandosi presso l’Hotel le Dune, sabato 10 agosto dalle ore 10.00 alle ore 17.00, senza bisogno di prenotazione.