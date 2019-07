Giallo al Circeo, ritrovato il cadavere di una donna sul promontorio

Giallo a San Felice Circeo, dove nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, è stato ritrovato un cadavere in zona Crocette, in una zona panoramica del promontorio del Circeo. Secondo le prime informazioni si tratta di una donna di 53 anni. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Terracina.

Si attende sul posto l'arrivo del medico legale per un esame esterno sul corpo. Si dovrà poi chiarire attraverso un'autopsia le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna aveva parcheggiato la propria auto nei pressi di un locale e poi ha raggiunto il piazzale. Si sarebbe poi arrampicata su uno dei ripetitori o delle antenne installate sulla cima del promontorio. Da lì la donna è caduta finendo sul piazzale. Il sospetto è che possa essersi trattato di un gesto volontario e che dunque la donna possa essersi lanciata, ma non si escludono al momento altre ipotesi.