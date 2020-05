Automobilisti alla guida sotto l'effetto di alcol e droga: due denunce a San Felice, mezzi sequestrati

Guerra alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti: due denunce dei carabinieri sono scattate a San Felice a carico di un 47enne nato in Polonia e residente nella cittadina, e a carico di un 38enne di Terracina. Il primo è stato fermato alla guida della propria auto in stato di ebbrezza. Il secondo era anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo.

A entrambi gli automobilisti i carabinieri hanno ritirato le patenti di guida e i rispettivi mezzi sono stati sottoposti a sequestro ai fini della confisca.