Furti in serie in un residence di San Felice Circeo: topo d'appartamento scoperto e denunciato

E' stato incastrato un ladro seriale sospettato di essere l'autore di ben cinque colpi consumati nell'arco di una sola settimana a San Felice Circeo. I carabinieri della stazione locale hanno identificato e denunciato a piede libero un ragazzo di appena 21 anni per i reati di furto in abitazione continuato, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto abusivo di arma bianca.

Nell'ultima settimana il giovane si era reso responsabile di cinque furti ai danni di altrettanti abitazioni di un residence in via Terracina. Riusciva ad introdursi all'interno degli appartamenti dopo aver forzato la serratura dell'ingresso. Quando i militari lo hanno fermato lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico e di altri arnesi atti allo scasso.

La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita ai proprietari.