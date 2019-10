Incendio a San Felice Circeo: auto avvolta dalle fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Paura questa mattina all’alba in via Nardecchia a San Felice Circeo per un incendio d’auto. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 6.30 e sul posto, dopo le segnalazioni giunte al 115, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Appena arrivati hanno trovato l’utilitaria che era completamente avvolta dalle fiamme, in sosta all’interno di un area privata all’aperto.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che hanno permesso di evitare che il rogo si propagasse e colpisse anche gli altri mezzi vicini.

Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause; dal comando dei vigili del fuoco fanno sapere che non sono stati rinvenuti elementi utili. Fortunatamente non si registrano feriti.

