Incendio sulla Litoranea nella zona di Molella: in fiamme sterpaglie lungo il canale

Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, sulla strada provinciale Litoranea nella zona di Molella tra San Felice Circeo e Sabaudia. Sul posto, lungo la via Litoranea all’altezza dell’incrocio con via Massimiliano Klobe, in seguito alla richiesta di intervento giunta dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, sono giunti i volontari dell’Anc di Sabaudia coordinati dal maresciallo Enzo Cestra.

Dai primi accertamenti, ignoti poco prima avevano appiccato il fuoco lungo il canale di sterpaglie e alberi da sughero. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento da parte dei volontari dell’Anc di Sabaudia che hanno impiegato all’incirca un’ora per avere la meglio sulle fiamme.

