San Felice Circeo, messa in sicurezza delle strade: il programma completo

Messa in sicurezza delle strade e asfaltatura delle sedi viarie. Il Comune di San Felice ha annunciato un programmata serrato di lavori che sta interessando alcune zone del territorio e che nei prossimi mesi sarà ampliato per arrivare al rifacimento di numerose strade su cui non si intervenire da anni.

Già dalla fine dello scorso anno i lavori sono stati avviati su via del Principe, Roma, Marco Emilio Lepido, De Gasperi e Tiberio Imperatore con la fresatura e il completo rifacimento del piano viario. A maggio scorso invece i lavori hanno interessato Piazzale Italo Gemini fino all'incrocio con il lungomare, via Cristoforo Colombo da via Roma, via Lungomare Circe, Piazzale Vittoria e Via Maiolati.

Nei giorni scorsi si sono invece conclusi i lavori su Via Eea, Calypso e via Giovanni XXIII. Da oggi, lunedì 17 giugno, si provvederà alla riasfaltatura di via Nausicaa, via D'Annunzio e via Valle Verde. Per queste vie infatti sarà istituito, a cura della polizia locale, il divieto di sosta e di transito con accesso ai soli residenti per raggiungere le rispettive abitazioni.

"Le opere programmate – hanno spiegato il delegato ai lavori pubblici Monia Di Cosimo e il sindaco Giuseppe Schiboni – rientrano in un lavoro di programmazione e di un progetto a cui ha lavorato tutta l'amministrazione. Dopo essere intervenuti sulle aree più turistiche del territorio nelle prossime settimane lavoreremo sulle strade interne e in altre zone di San Felice Circeo per portare a compimento un programma omogeno che non si esaurisce sicuramente nel 2019. In particolare, si interverrà su via Vigne di Circe e per la strada provinciale via Monte Circeo approveremo un protocollo di intesa con la Provincia di Latina per arrivare al suo intero rifacimento per una strada che riteniamo strategica e che ha bisogno di un importante intervento economico per la sua messa in sicurezza".