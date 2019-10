Maltempo, spettacolare tromba marina al largo di San Felice: paura ma nessuna grave conseguenza

Immagini impressionanti arrivano da San Felice Circeo, dove è stata immortalata dai cittadini una spettacolare tromba marina avvistata intorno all'ora di pranzo (foto di Pierluigi Vecchi pubblicata sulla pagina Facebook "Meteo Lazio"). Lo stesso fenomeno si era registrato anche nella giornata di ieri, 2 ottobre, e anche in quel caso le foto hanno fatto il giro del web, pubblicate su diverse pagine e profili social.

Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. La tromba marina non si è infatti avvicinata alla terra ferma e non ha creato danni alle persone o cose. Un avvistamento anche oggi al largo dell'isola di Ponza, mentre sempre ieri il fenomeno aveva toccato anche la costa tra Foce Verde, a Latina, e Anzio.