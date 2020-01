San Felice Circeo, passa la notte al freddo fuori casa: soccorso un uomo

Sono scattati questa mattina i soccorsi per un uomo di origini indiane che dopo aver trascorso tutta la notte all’aperto al freddo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per un principio di assideramento. I fatti sono accaduti a San Felice Circeo, nella zona di Mezzomonte, al confine con il territorio di Sabaudia.

L’allarme è scattato questa mattina quando l’uomo è stato trovato all’esterno della sua abitazione; sul posto sono giunti i carabinieri insieme ai sanitari del 118 ed ai volontari dell'Anc Sabaudia.

Secondo una primissima ricostruzione l’uomo, che ieri sera pare fosse in uno stato di alterazione da alcol, potrebbe non essere riuscito a rientrare in casa e questa mattina è stato trovato davanti al cancello. Soccorso è stato subito trasportato in ospedale.