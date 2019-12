San Felice, in viaggio con la lavastoviglie rubata: denunciati per ricettazione

In viaggio con la lavastoviglie rubata: due uomini sono stati denunciati per ricettazione in concorso. E’ accaduto ieri, 14 dicembre, a San Felice Circeo; nei guai due uomini di 46 e 48 anni, entrambi di origini tunisine, residenti nel centro sul lungomare pontino.

I due sono stati fermati dai carabinieri mentre erano a bordo di un veicolo sul quale, nel corso dei controlli, è stata rinvenuta la lavastoviglie risultata rubata; il furto risale al 10 dicembre scorso.

La refurtiva è stata recuperata e il mezzo su cui viaggiavano i due stranieri sottoposto a sequestro; per loro è scattata la denuncia in stato di libertà.