Incidente sul Monte Circeo: salvata una escursionista caduta lungo il sentiero

Salvataggio sul promontorio del Circeo. Una donna originaria di Roma è caduta mentre percorreva il sentiero verso il picco del monte Circeo. L'incidente non le ha più consentito di proseguire ed è stato quindi necessario far scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto, i carabinieri della stazione di San Felice, una squadra di vigli del fuoco e i volontari della protezione civile Anc di Sabaudia. E' stato necessario anche attivare un elicottero dei vigili del fuoco per monitorare dall'alto il punto esatto in cui si trovava la donna ferita. L'escursionista, recuperata e messa in salva, è stata poi affidata alle cure dei sanitari.