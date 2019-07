San Felice, imbarcazione alla deriva e un gommone incagliato: diportisti salvati dalla Guardia Costiera

Due soccorsi in mare oggi, domenic 27 luglio, da parte della Guardia Costiera di San Felice Circeo. Intorno alle 11 i militari, con il coordinamento dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina, sono intervenuti a bordo della motovedetta Cp 736, dopo la segnalazione di un'imbarcazione da diporto alla deriva nei pressi del porto di San Felice. A bordo sette persone. A coadiuvare le operazioni di salvatataggio anche la cooperativa Circeo I. I diportisti sono stati messi in salvo senza particolari conseguenze.

Poco dopo un secondo intervento: un gommone era rimasto incagliato in località Punta Rossa. Quando i militari della Guardia Costiera sono intervenuti, il mezzo era stato già disincagliato con l'aiuto di altri diportatisti mentre i passeggeri, tra cui due donne e quattro bambini erano rimasti sugli scogli. Le persone sono state soccorse e aiutate anche grazie all'intervento delle squadre via terra.

Per l’emergenza in mare la Guardia costiera ricorda che è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, da telefonia mobile o fissa. Il 1530 è collegato al numero unico di emergenza nazionale 112.