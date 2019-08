San Felice Circeo: rimane bloccato nella grotta dell’Impiso, salvato un 45enne

Momenti di paura a San Felice Circeo per un uomo di 45 anni rimasto bloccato nella grotta dell'Impiso. Provvidenziale l’intervento degli uomini della Guardia Costiera che sono riusciti a trarre in salvo il malcapitato.

E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto. L’uomo si era recato a piedi nella grotta rimanendo poi bloccato: a causa del repentino aumento delle onde, infatti, si era visto sbarrare il passaggio.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera Ausiliaria insieme ai sanitari del 118 per soccorrere il 45enne che ha accusato anche un malore.

Quello di ieri sera è stato solo l’ultimo degli interventi che della giornata al Circeo per assistenza alle unità in avaria in prossimità della scogliera di Punta Rossa da parte della Motovedetta di polizia CP736 e della Motovedetta di Soccorso CP 834.