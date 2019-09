San Felice Circeo fortunata: vinti quasi 22mila euro grazie ad un 5 al Superenalotto

San Felice Circeo tra le località baciate dalla dea bendata nell’ultimo concorso di ieri, giovedì 5 settembre, del Superenalotto. Una vincita grazie ad un 5 è stata centrata nella città sul lungomare pontino dove un fortunato giocatore si è portato a casa, come riferisce Agipronews, la cifra di 21.998,78 euro. La schedina convalidata al Tabacchi e Regali di via Monte Circeo in località Borgo Montenero.

Si tratta della quinta vincita quest’estate al Superenalotto per la provincia pontina dove la fortuna ha già bussato a Latina, Sabaudia, Aprilia e Minturno. Intanto, è stato il Lazio il protagonista dell’estrazione di ieri: a Ladispoli, con la stessa schedina un giocatore ha centrato due "5" per una vincita complessiva da 44mila euro.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 61,5 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato il 13 agosto a Lodi, con 209,1 milioni; nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.