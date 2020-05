San Felice Circeo, una donna truffata per l’affitto di una casa per l’estate: 3 denunce

Tre persone sono state denunciate a San Felice Circeo per una truffa. Le indagini dei carabinieri della locale Stazione che hanno scoperto il raggiro messo in piedi con l’affitto di una casa per le vacanze. Nei guai sono finiti un 33enne due donne di 22 e 38 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tre attraverso il web, secondo quanto ricostruito dai militari, dietro la falsa promessa della locazione per il mese di giugno di un’abitazione nella località sul litorale pontino, sono riusciti a farsi accreditare da una donna del posto la somma di mille euro tramite ricariche postepay. Scoperti per loro è scattata la denuncia per concorso nel reato di truffa.