Riprendono le vacanze e anche le truffe: ennesimo raggiro a San Felice Circeo. Cinque denunciati

Cinque persone identificate dai carabinieri di San Felice Circeo e denunciate per il reato di truffa in concorso. Le attività investigative dei militari hanno consentito di verificare che i cinque, attraverso un annuncio pubblicato sul web, con la falsa promessa di dare in locazione una casa vacanza per il prossimo mese di agosto, erano riusciti a truffare una donna del posto.

La vittima, credendo davvero di affittare un appartamento sul mare, aveva pagato la somma complessiva di 2.800 euro. Il denaro era stato ricaricato su una postepay intestata a uno degli indagati. Scoperto il raggiro, i carabinieri sono riusciti ad indentificare i responsabili.