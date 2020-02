Cane precipita in una cava dismessa, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del Fuoco in soccorso di un cane. E' accaduto a San Felice Circeo dove il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina congiuntamente ai colleghi della squadra territoriale di Terracina è intervenuto in via Brecciata, in seguito alla segnalazione della presenza di un animale in difficoltà.

Sul posto è stato in effetti trovato un cucciolo di cane meticcio in evidente difficoltà all'interno di una vecchia cava dismessa. L'animale, dopo essere stato spaventato da un altro cane di taglia più grande, era scivolato in un dirupo profondo circa 4 metri e non riusciva più a risalire.I vigili del fuoco, nonostante le difficoltà rappresentate dalla fitta vegetazione e dalla presenza di rovi, sono riusciti a raggiungere Rocky - questo il nome del cagnolino - e a recuperarlo. L'animale, apparentemente in buono stato anche se spaventato, è stato consegnato al suo proprietario che è rimasto sul posto ad assistere alle operazioni di salavataggio per tutto il tempo.